土耳其称与中国企业的导弹防御合同未尘埃落定

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉9月30日（记者 Jonathon Burch） - 土耳其周一称，仍可能重新考虑与中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）合作生产远程防空导弹系统的决定。CPMIEC目前在美国制裁名单中，但土耳其表示没有责任注意其他国家的黑名单。
土耳其国防部上周宣布，选择CPMIEC生产的FD-2000型导弹防御系统，参与竞标的还有俄罗斯、美国和欧洲企业。
“我们只考虑土耳其的利益，”土耳其副总理阿林克（Bulent Arinc）对记者说道。
“其他国家不可以说‘我对它们有意见，我已将它们列入了黑名单或红名单，你怎么能让它们投标？’”
美国之前以违反美国针对伊朗、朝鲜和叙利亚的《防扩散法案》为由，将CPMIEC列入了制裁名单。美国对土耳其的决定表示“严重关切”。
阿林克并未单独指责美国，称美国官员对土耳其决定的评论是“恭敬的”，但重申土耳其在国内防御问题上不需要寻求他国意见。
“我们是北约成员国，从一开始就与其他北约成员国有着良好关系，特别是美国。但是在保卫土耳其的问题上……我们有权自行作出决定。”
阿林克称，该交易尚未完成，作出这一选择是应为中国公司的报价最经济实惠，而且部分生产要与土耳其合作进行。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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