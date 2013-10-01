美国防长称不会削减驻韩美军规模

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透板门店9月30日（记者 David Alexander） - 美国国防部长哈格尔周一到访朝韩非军事区，称虽然预算紧张，但五角大楼没有削减驻韩美军规模的计划。
“这可能是世界上唯一一个我们总是面临对抗风险的地方，”哈格尔说道。
“这里没有犯错误的空间。这是一个非常重要的地点，我们需要注意，”哈格尔对记者说道。
这是哈格尔对韩国进行为期四天访问的第一天。他此行旨在庆祝两国建立安全同盟60周年。
哈格尔对记者表示，尽管五角大楼面临在未来10年里削减近1万亿美元支出的压力，美国军方没有削减驻韩美军规模的计划。目前有28,500名美军官兵驻扎在韩国。
“从来没有考虑过改变韩国或该地区其他任何地方的军力，”哈格尔说道，并提到美国总统奥巴马希望将注意力集中到亚太。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。