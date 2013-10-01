斯诺登入围欧洲议会人权奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔9月30日 - 在逃美国情报分析人员斯诺登入围欧洲人权奖萨哈罗夫奖，曼德拉和昂山素季等人都曾获得该奖。

欧洲议会绿党党团提名斯诺登参选，称他披露美国秘密监控项目，对人权和欧洲公民作出了“杰出贡献”。

斯诺登目前藏身在俄罗斯，他发布声明称，感谢立法者“勇敢面对大规模监控的挑战”。

“对全民而非个别人的监控，可能是这个时代最大的人权挑战，”斯诺登称。

去年为女性争取受教育权利而被塔利班枪手射中头部的巴基斯坦少女马拉拉也获得提名。结果将于10月10日公布。

1988年起，萨哈罗夫思想自由奖由欧洲议会每年颁发，纪念前苏联科学家、异见人士萨哈罗夫。（完）