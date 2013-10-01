调查显示美国消费者更喜欢索尼PS4而非Xbox One

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山9月29日（记者 Malathi Nayak） - 路透/益普索调查显示，美国消费者更喜欢索尼 即将上市的PlayStation 4，而非微软 Xbox One。
调查于9月23日-27日在网上进行，1,297名受访者中，26%的人称PlayStation 4上市后可能购买，而15%的受访者会选择Xbox One。
408名年龄在40岁以下的受访者中，41%选择索尼PS4，27%选择微软Xbox One。
尽管样本有限，调查结果仍反映出假期季的竞争将倒向一边。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。