台湾经济指标预测--10月2日至11月20日

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *9月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/4 1610 外汇存底 9月底 -- 4,093.88亿美元 *10月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/7 0830 消费者物价 9月 -- -0.79%(年变动率) 指数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 -- +3.6% *10月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/21 1600 外销订单 9月 -- +0.5% 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.19% 10/23 1600 工业生产 9月 -- -0.70% 10/25 1610 M2年增率 9月 -- +5.41% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。