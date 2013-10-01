台湾已公布经济指标--2013/10/2

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 8月 -0.70% +2.08% r 10/23 -- 季调失业率 8月 4.19% 4.18% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.79% +0.06% r 10/7 -- 外汇存底(亿美元) 8月底 4,093.88 4,091.18 10/4 -- 商品出口(y/y) 8月 +3.6% +1.6% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 -1.2 +6.8% 10/7 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +5.41% +5.42% 10/25 -- 外销订单(y/y) 8月 +0.5% +0.5% 10/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第二季统计 +2.49% +1.62% r -- -- 值 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。