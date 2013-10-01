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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 07:59 BJT

台湾已公布经济指标--2013/10/2

经济指标                   时间        最新数据     前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             8月          -0.70%         +2.08%  r   10/23     --
 季调失业率                8月          4.19%           4.18%      10/22     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  8月          -0.79%         +0.06%  r   10/7      --
 外汇存底(亿美元)          8月底        4,093.88     4,091.18      10/4      --
 商品出口(y/y)             8月          +3.6%           +1.6%      10/7      --
 商品进口(y/y)             8月          -1.2            +6.8%      10/7      --
 M2货币总计数(y/y)         8月          +5.41%         +5.42%      10/25     --
 外销订单(y/y)             8月          +0.5%           +0.5%      10/21     --
 经常帐盈余(亿美元)        第二季       138.0          +110.6  r   11/20     --
 国际收支(亿美元)          第二季       +38.8           +21.5      11/20     --
 国内生产总值(GDP)         第二季统计   +2.49%         +1.62%  r   --        --
                           值                                                
 重贴现率(%)               9月26日      1.875%         1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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