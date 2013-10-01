台湾货币市场：10月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
路透台北10月2日 - 台湾货币市场周三和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期531.20亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
-------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3,294.10亿台币 ：
10/03 3,294.10亿台币
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)6,316.85亿台币 ：
10/04 3,515.00亿台币
10/07 5,024.70亿台币
10/08 1,598.00亿台币
10/09 3,657.60亿台币
10/10 3,996.00亿台币
10/11 1,717.05亿台币
10/12 444.70亿台币
10/14 2,875.65亿台币
10/15 1,293.00亿台币
10/16 516.00亿台币
10/17 75.80亿台币
10/18 95.00亿台币
10/21 7,876.05亿台币
10/22 4,204.30亿台币
10/23 1,653.80亿台币
10/24 3,972.90亿台币
10/25 861.20亿台币
10/28 2,023.3亿台币
*10/29 730.00亿台币
10/30 25.00亿台币
10/31 76.00亿台币
11/01 85.80亿台币
--公债还本付息42亿台币
10/15 89甲4期付息24.5亿台币
10/19 90甲7期付息17.5亿台币
--国库券到期偿还200亿台币
10/22 财102-7期91天期国库券到期，金额200亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--10/07：发行364天期存单，金额1,000亿台币，4日标售。
--10/14：发行两年期存单，金额100亿台币，11日标售。
--10/15：发行102/11期五年期公债，金额300亿台币，9日标售。
--10/25：发行102/8期的20年期增额公债，金额300亿台币，22日标售。
--10/29：发行财102-12期91天期国库券，金额250亿台币，28日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。