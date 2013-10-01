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市场报道 | 2013年 10月 1日 星期二 16:55 BJT

全球贵金属：9月27日SPDR黄金持仓下滑0.40%，iShares白银持仓持平

路透10月1日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD上周五的黄金持仓量较周四下滑0.40%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV的白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,128,497.2 9月27日 29,244,351.1 9月26日 -115,853.9 -0.40%

iShares 341,751,284.9 9月27日 341,751,284.9 9月26日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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