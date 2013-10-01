美国数据：9月制造业活动增速触及三个月来最低--Markit

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
海外需求为三个月来首次下滑，使得新订单整个的增长速度放缓，暗示9月产出上升恐怕只是昙花一现。
9月就业分项指数下滑至51.3，8月为53.1。
Markit近期公布的制造业数据要较美国供应管理协会(ISM)来的黯淡。ISM公布美国8月制造业增速创逾两年来最快。
不过该份报告也显示了8月就业增速放缓。ISM将在周二1400GMT公布9月数据。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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