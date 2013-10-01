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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 21:14 BJT

美国数据：9月制造业活动增速触及三个月来最低--Markit

海外需求为三个月来首次下滑，使得新订单整个的增长速度放缓，暗示9月产出上升恐怕只是昙花一现。

9月就业分项指数下滑至51.3，8月为53.1。

Markit近期公布的制造业数据要较美国供应管理协会(ISM)来的黯淡。ISM公布美国8月制造业增速创逾两年来最快。

不过该份报告也显示了8月就业增速放缓。ISM将在周二1400GMT公布9月数据。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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