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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 17:17 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌三天，受累于美国政府停摆和日圆上涨

“就像其他金融产品一样，美国政府关闭在过去几天打击了橡胶的市场信心，”曼谷一交易商称。

交易商表示，若期胶跌破260日圆，一些交易员可能会准备逢低买进，但由于中国市场人士离场休假，交易活动看来有限。

稍早公布的产业数据显示，9月20日日本码头生胶库存量为4,708吨，较前次公布时的三年低点小升，亦为期胶提供一些支撑。

沪胶市场周二因中国国庆日休市。

新加坡商品交易所11月期胶 最新报每公斤230.20美分，下跌2.80美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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