亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌三天，受累于美国政府停摆和日圆上涨

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
“就像其他金融产品一样，美国政府关闭在过去几天打击了橡胶的市场信心，”曼谷一交易商称。
交易商表示，若期胶跌破260日圆，一些交易员可能会准备逢低买进，但由于中国市场人士离场休假，交易活动看来有限。
稍早公布的产业数据显示，9月20日日本码头生胶库存量为4,708吨，较前次公布时的三年低点小升，亦为期胶提供一些支撑。
沪胶市场周二因中国国庆日休市。
新加坡商品交易所11月期胶 最新报每公斤230.20美分，下跌2.80美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。