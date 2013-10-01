英国金融：新压力测试对银行的资本金要求可能高于国际标准--央行

路透伦敦10月1日 - 根据英国央行周二提出的本国银行年度压力测试提案，英国银行业者可能需要持有比国际对手更高的资本金。

英国央行周二详细说明了将如何判断，银行业者不会因持有太少资本而对经济构成威胁。央行称将对巴克莱、苏格兰皇家银行和汇丰银行等大银行进行年度压力，自2014年开始。

央行表示，之后测试将会纳入跨国大型银行在英国的大型分支。

央行称，英国的中型银行可能也将接受央行监管单位检视，清算机构则面临另一套体质检验。

英国已要求本国银行比全球资本规定更进一步加强资本准备，根据新的框架，这种做法似乎将持续下去。

“最起码，银行需要保持能够在压力情境中吸纳损失的足够资本，同时不低于国际协议的最低标准，”英国央行称。

“但银行在压力情境中需要持有的资本金水平，可能会设成高于国际协议的严格最低值，而且各家银行会不相同。”

不同于以往的测试，英国央行表示打算发布今后压力测试的结果。

新框架下首批测试的结果将涵盖八家英国大型银行，将于2014年底发布。

英国央行周二发布的讨论稿中所提议的新测试体系，将采用面向范围更广的做法来检测整个金融体系的健康状况。