英国金融：新压力测试对银行的资本金要求可能高于国际标准--央行

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透伦敦10月1日 - 根据英国央行周二提出的本国银行年度压力测试提案，英国银行业者可能需要持有比国际对手更高的资本金。
英国央行周二详细说明了将如何判断，银行业者不会因持有太少资本而对经济构成威胁。央行称将对巴克莱、苏格兰皇家银行和汇丰银行等大银行进行年度压力，自2014年开始。
央行表示，之后测试将会纳入跨国大型银行在英国的大型分支。
央行称，英国的中型银行可能也将接受央行监管单位检视，清算机构则面临另一套体质检验。
英国已要求本国银行比全球资本规定更进一步加强资本准备，根据新的框架，这种做法似乎将持续下去。
“最起码，银行需要保持能够在压力情境中吸纳损失的足够资本，同时不低于国际协议的最低标准，”英国央行称。
“但银行在压力情境中需要持有的资本金水平，可能会设成高于国际协议的严格最低值，而且各家银行会不相同。”
不同于以往的测试，英国央行表示打算发布今后压力测试的结果。
新框架下首批测试的结果将涵盖八家英国大型银行，将于2014年底发布。
英国央行周二发布的讨论稿中所提议的新测试体系，将采用面向范围更广的做法来检测整个金融体系的健康状况。
根据计划，英国央行打算采用双管齐下的做法来测试银行，所有银行既要采用一套通用的测试情境，另外也有针对各家银行具体弱点的个别情境测试。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。