日本经济：安倍呼吁尽快就下调企业税展开辩论

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透东京10月1日 - 日本首相安倍晋三周二表示，其已经要求各执政党派迅速开始考虑下调企业税税率。
“相较于国际标准日本的企业税率较高。需要密切关注这个问题，以便日本能够应对全球竞争，吸引外资以及实现持续的经济增长，”安倍在一新闻发布会上表示。
安倍周二表示将按计划从明年4月起将消费税税率从5%上调至8%。他表示政府将编制约5万亿日圆的刺激计划以帮助经济克服消费税上调的影响。(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。