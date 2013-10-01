日本经济：安倍呼吁尽快就下调企业税展开辩论

“相较于国际标准日本的企业税率较高。需要密切关注这个问题，以便日本能够应对全球竞争，吸引外资以及实现持续的经济增长，”安倍在一新闻发布会上表示。

安倍周二表示将按计划从明年4月起将消费税税率从5%上调至8%。他表示政府将编制约5万亿日圆的刺激计划以帮助经济克服消费税上调的影响。(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)