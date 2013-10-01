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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 17:33 BJT

台湾汇市：台币/美元收升创逾四个半月高位，美国财政僵局令国际美元疲弱

* 美国财政僵局致美元走弱
    * 寿险海外NDF避险美元卖压略现
    * 台币创逾四个半月盘中高位及收盘高位
    * 明日区间暂看在29.400-29.600

    路透台北10月1日 - 台币兑美元 周二收升5.5分。交易员认为，美国财政悬崖危机再起，致国际
美元走势疲弱，部分寿险业海外NDF的避险美元卖压令美元/台币各天期折价幅度同步扩大，带动台币现汇价格
趋升，创逾四个半月收盘高位。   
    
    汇银人士指出，美国财政协商僵局越演越烈，目前美国已有部分政府机构停止运作，而重头戏还在后头，
美国举债金额将于10月17日濒临上限，令国际美元兑主要货币全线疲软，今日交投主要消化外资美元卖盘，致
台币盘中触及29.500整数关卡，短线料台币实质交投区间向下挪移。
    
    今日台币盘中低位为29.500，创逾四个半月盘中新高，前高为5月10日的29.488；收盘价亦同创逾四个半
月高位，前高为5月9日的29.510。 
    
    “今天美元卖压有点重，寿险有在海外NDF例行性避险操作!”一本地寿险外汇交易员说。
    
    上述寿险交易员表示，由于国际美元卖压稍重，短线台币实质汇价有机会升破29.500，但即使升破也只是
短期效应，因为目前外资买超亚股的动能降温，汇入量能也会随之减弱，预料台币升值幅度有限，顶多在29.5
00附近盘整待美国政争趋于明朗。
    
    另有汇银人士称，原本市场预期随着季底出口商美元卖压去化后，台币会转趋区间偏弱，但受累于美国预
算政争导致希望落空，就反手偏多操作，不过量能萎缩，显示趋势尚未确立，短线台币实质汇率区间偏升的可
能性浓厚。
     
    交易员普遍预估，明日实质交投主要区间暂看在29.400-29.600。今日台币实质交易区间在29.500-29.560
，上日的主要成交区间约在29.555-29.572。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度联袂较上日扩大，显示海外看
升台币的气氛偏浓；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.436/448，上日尾盘则在29.540/550附近
。  
    
    美国劳工部日前在一份备忘录中称，若政府关门，劳工部本周将不会公布备受关注的月度非农就业报告。
原先最新的美国月度非农就业报告预定在10月4日1230GMT公布。 此举令交易员忧心非农就业
报告是否提前公布。
    
    台股 周二收涨0.16%，报8,187.02点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超25.0
2亿台币，连两日卖超；上日修正后为卖超40.32亿台币。 
           
    韩国韩元 周二在本地市场小幅收高，因外资流入韩国股市，但是交易员怀疑韩国当局的干预性美元
买盘抑制了韩元涨幅。 
    
    亚洲新兴货币周二多上涨，印尼卢比大幅上升，此前印尼公布的月度贸易收支意外录得顺差；但美国政府
开始暂停部分运作，使得市场前景不明。 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.615    29.670    29.500-29.670   29.670    5.27    7.00
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.602    29.650    29.500-29.650   29.650    2.06    2.70
                                                                       
 
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 美元/台币六个月期         -0.250/-0.225       -0.225/-0.190
 (完)
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