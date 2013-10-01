台湾汇市：台币/美元收升创逾四个半月高位，美国财政僵局令国际美元疲弱

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
* 美国财政僵局致美元走弱 * 寿险海外NDF避险美元卖压略现 * 台币创逾四个半月盘中高位及收盘高位 * 明日区间暂看在29.400-29.600 路透台北10月1日 - 台币兑美元 周二收升5.5分。交易员认为，美国财政悬崖危机再起，致国际 美元走势疲弱，部分寿险业海外NDF的避险美元卖压令美元/台币各天期折价幅度同步扩大，带动台币现汇价格 趋升，创逾四个半月收盘高位。 汇银人士指出，美国财政协商僵局越演越烈，目前美国已有部分政府机构停止运作，而重头戏还在后头， 美国举债金额将于10月17日濒临上限，令国际美元兑主要货币全线疲软，今日交投主要消化外资美元卖盘，致 台币盘中触及29.500整数关卡，短线料台币实质交投区间向下挪移。 今日台币盘中低位为29.500，创逾四个半月盘中新高，前高为5月10日的29.488；收盘价亦同创逾四个半 月高位，前高为5月9日的29.510。 “今天美元卖压有点重，寿险有在海外NDF例行性避险操作!”一本地寿险外汇交易员说。 上述寿险交易员表示，由于国际美元卖压稍重，短线台币实质汇价有机会升破29.500，但即使升破也只是 短期效应，因为目前外资买超亚股的动能降温，汇入量能也会随之减弱，预料台币升值幅度有限，顶多在29.5 00附近盘整待美国政争趋于明朗。 另有汇银人士称，原本市场预期随着季底出口商美元卖压去化后，台币会转趋区间偏弱，但受累于美国预 算政争导致希望落空，就反手偏多操作，不过量能萎缩，显示趋势尚未确立，短线台币实质汇率区间偏升的可 能性浓厚。 交易员普遍预估，明日实质交投主要区间暂看在29.400-29.600。今日台币实质交易区间在29.500-29.560 ，上日的主要成交区间约在29.555-29.572。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度联袂较上日扩大，显示海外看 升台币的气氛偏浓；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.436/448，上日尾盘则在29.540/550附近 。 美国劳工部日前在一份备忘录中称，若政府关门，劳工部本周将不会公布备受关注的月度非农就业报告。 原先最新的美国月度非农就业报告预定在10月4日1230GMT公布。 此举令交易员忧心非农就业 报告是否提前公布。 台股 周二收涨0.16%，报8,187.02点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超25.0 2亿台币，连两日卖超；上日修正后为卖超40.32亿台币。 韩国韩元 周二在本地市场小幅收高，因外资流入韩国股市，但是交易员怀疑韩国当局的干预性美元 买盘抑制了韩元涨幅。 亚洲新兴货币周二多上涨，印尼卢比大幅上升，此前印尼公布的月度贸易收支意外录得顺差；但美国政府 开始暂停部分运作，使得市场前景不明。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.615 29.670 29.500-29.670 29.670 5.27 7.00 元太外汇经纪公司 29.602 29.650 29.500-29.650 29.650 2.06 2.70 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.035/-0.010 美元/台币六个月期 -0.250/-0.225 -0.225/-0.190 (完)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。