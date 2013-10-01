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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 17:49 BJT

韩国股市：外资持续流入推升韩股，美国政府部分关闭一事打压人气

路透首尔10月1日 - 韩国股市周二微升0.1%，因外资持续流入，在一定程度上帮助抵消了美国政府机构运作部分关闭的影响。

韩国综合股价指数 上涨1.91点，收于1,998.87点。外资连续第25个交易日买超韩国股票。

市值排名前列的两家公司--三星电子 和现代汽车 分别上涨1.1%和1.4%，都跑赢大盘。（完）
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