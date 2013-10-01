离岸人民币：渣打银行首度承作台企人民币跨境借款，额度6,000万

路透台北10月1日 - 渣打银行 周二发布新闻稿表示，已于近日承作该行首笔适用〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞(34号文)的台资企业间贷款，为一家台资企业申请获得总计6,000万人民币跨境双向借款额度，并于近日由台湾母公司借款支持昆山子公司。

渣打的新闻稿指出，该中小型台资企业从事电子零组件制造业。

中国人民银行昆山市支行于8月12日出台〞34号文〞，其中独厚台资企业可以利用境内外的关联企业从事双向借款，台湾银行业近日积极推动该业务，认为由台湾母公司向台湾银行贷入人民币，借款给昆山台资子公司的做法，将有效创造台湾人民币存款的回流管道。

汇丰银行 于9月初已为台湾统一企业 取得14.9亿人民币额度，贷予集团内统一昆山，首笔1,000万人民币已经汇出。

此前台湾央行亦发布新闻稿鼓励台湾银行业多利用昆山政策，希望在台湾正式人民币回流管道建立之前，昆山的特殊政策可成为台湾人民币回流中国的有效管道。