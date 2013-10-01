日本政经：编制经济刺激计划后，政府料勉力实现财政纪律目标--甘利明

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透东京10月1日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，在通过编制经济刺激计划来抵消上调消费税的影响后，政府应会只能勉强实现财政纪律目标。
甘利明对记者表示，刺激计划规模达5万亿日圆，旨在确保经济能在消费税上调后仍保持增长步伐。
首相安倍晋三稍早宣布，决定自明年4月开始将消费税从5%提高到8%。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。