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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 18:35 BJT

日本政经：编制经济刺激计划后，政府料勉力实现财政纪律目标--甘利明

路透东京10月1日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，在通过编制经济刺激计划来抵消上调消费税的影响后，政府应会只能勉强实现财政纪律目标。

甘利明对记者表示，刺激计划规模达5万亿日圆，旨在确保经济能在消费税上调后仍保持增长步伐。

首相安倍晋三稍早宣布，决定自明年4月开始将消费税从5%提高到8%。（完）

(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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