国际油市：亚洲石脑油裂解价差进一步下滑至两个月低点

路透新加坡10月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周二进一步下滑至两个月低点每吨86.38美元，汽油裂解价差亦跌至每桶2.15美元，为9月18日以来最低，因供给持续居高。

日本Idemitsu买入一批石脑油船货，船期定在11月8-22日，较日本C&F报价每吨接近平价，卖家视为是低价出售。

一新加坡业内消息人士称：“多数交易商原预期西方船货会减少，但实际上并不是。”

据路透数据显示，自年初以来，西方涌入亚洲的石脑油船货一直在平均每月100万吨左右，这要较去年每月的均量高出60%以上。

新加坡现货交易中，汽油和石脑油各成交一笔。

嘉能可卖出一批12月上半月的石脑油船货给Daelim，双方成交价格为每吨894美元。

中石油卖出一批92号汽油，船期定在10月16-20日，成交价格为每桶110美元。(完)

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