国际油市：亚洲石脑油裂解价差进一步下滑至两个月低点

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透新加坡10月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周二进一步下滑至两个月低点每吨86.38美元，汽油裂解价差亦跌至每桶2.15美元，为9月18日以来最低，因供给持续居高。
日本Idemitsu买入一批石脑油船货，船期定在11月8-22日，较日本C&F报价每吨接近平价，卖家视为是低价出售。
一新加坡业内消息人士称：“多数交易商原预期西方船货会减少，但实际上并不是。”
据路透数据显示，自年初以来，西方涌入亚洲的石脑油船货一直在平均每月100万吨左右，这要较去年每月的均量高出60%以上。
新加坡现货交易中，汽油和石脑油各成交一笔。
嘉能可卖出一批12月上半月的石脑油船货给Daelim，双方成交价格为每吨894美元。
中石油卖出一批92号汽油，船期定在10月16-20日，成交价格为每桶110美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。