马来西亚期市：棕榈油收在两周高位，得益于午盘空头回补

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
早盘时棕榈油与其他食用油一并走低，其跌幅达1.5%，此前一份美国农业报告称其他油籽供给量高于预期，让投资者感到意外。
美国农业部周一表示，该国大豆库存预计在1.41亿蒲式耳，远高于分析师和交易商预计的1.24亿蒲式耳。芝加哥大豆期货 下滑至六周低点。
可用作榨取豆油的大豆供给增多，料会拉低棕榈油需求。
由于油棕树的棕果产量增加，市场预期棕榈油生产将出现季节性上扬，人气亦受到打击。不过部分交易员表示，库存可能暂时保持在200万吨以下。
总成交量在23,244口，低于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛表示，从技术面来看，马来西亚棕榈油期货 陷于每吨2,265-2,327林吉特的区间内，走势偏于中性，只有突破该区间方向才会明确。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 李春喜)
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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