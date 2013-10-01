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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 19:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油收在两周高位，得益于午盘空头回补

早盘时棕榈油与其他食用油一并走低，其跌幅达1.5%，此前一份美国农业报告称其他油籽供给量高于预期，让投资者感到意外。

美国农业部周一表示，该国大豆库存预计在1.41亿蒲式耳，远高于分析师和交易商预计的1.24亿蒲式耳。芝加哥大豆期货 下滑至六周低点。

可用作榨取豆油的大豆供给增多，料会拉低棕榈油需求。

由于油棕树的棕果产量增加，市场预期棕榈油生产将出现季节性上扬，人气亦受到打击。不过部分交易员表示，库存可能暂时保持在200万吨以下。

总成交量在23,244口，低于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，从技术面来看，马来西亚棕榈油期货 陷于每吨2,265-2,327林吉特的区间内，走势偏于中性，只有突破该区间方向才会明确。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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