美国数据：9月28日止当周美国连锁店销售较前周增长0.2%--ICSC/高盛

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透10月1日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，9月28日止当周美国连锁店销售较前周增长0.2%，较上年同期增长2.1%。
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
9月28日 540.7 2.1 0.2
9月21日 539.5 1.6 -1.0
9月14日 544.8 3.2 -1.6
9月7日 553.9 2.3 1.5(完)
(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。