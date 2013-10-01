美国热股：汽车类股小涨，9月美国汽车销量或不及上月

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
路透10月1日 - 美国汽车工业夏季时开启的高速成长料在9月刹车。当月或创下超过两年来首次按年销量下降，原因是劳工节小长假中的一部分落在8月。
关注汽车业的分析师预计，9月销量料在1,520万到1,570万辆，低于8月的1,600万辆，当时美国汽车市场创下近六年最强劲表现。
通用汽车 周二早盘小涨0.50%，报36.15美元；福特汽车 周二上涨1.90%，报17.19美元。(完)
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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