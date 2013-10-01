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市场报道 | 2013年 10月 1日 星期二 21:51 BJT

美国热股：汽车类股小涨，9月美国汽车销量或不及上月

路透10月1日 - 美国汽车工业夏季时开启的高速成长料在9月刹车。当月或创下超过两年来首次按年销量下降，原因是劳工节小长假中的一部分落在8月。

关注汽车业的分析师预计，9月销量料在1,520万到1,570万辆，低于8月的1,600万辆，当时美国汽车市场创下近六年最强劲表现。

通用汽车 周二早盘小涨0.50%，报36.15美元；福特汽车 周二上涨1.90%，报17.19美元。(完)
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