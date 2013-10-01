美国热股：富国银行小幅上扬，将向房贷美支付巨资以了结抵押贷款案

更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
路透10月1日 - 富国银行 周一表示，将向房贷美(Freddie Mac)支付7.80亿美元现金，以解除2009年前出售给房贷美的绝大部分住房贷款回购责任。
富国银行周二盘初微涨0.17%，报41.38美元。(完)
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
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