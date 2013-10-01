版本:
中国
债券 | 2013年 10月 1日 星期二 21:47 BJT

美国热股：富国银行小幅上扬，将向房贷美支付巨资以了结抵押贷款案

路透10月1日 - 富国银行 周一表示，将向房贷美(Freddie Mac)支付7.80亿美元现金，以解除2009年前出售给房贷美的绝大部分住房贷款回购责任。

富国银行周二盘初微涨0.17%，报41.38美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐