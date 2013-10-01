国际油市：380CST燃料油价格升水触及近五个月高点

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透新加坡10月1日 - 380CST燃料油价格升水周二触及近五个月高点，消息人士称，因需求开始反弹而供给减少。
380CST价格升水报每吨3.01美元，最近的高点是5月9日所及的3.52美元。
一消息人士称：“市场人气看涨。”
一中国交易商补充道，需求亦逐步回升，尤其是中国随着库存的减少开始买进。
380CST船用燃料油出厂价亦在每吨升水2.50-3美元附近交投，显示出需求复苏迹象。
周二380CST燃料油有14笔交投，价格升水在每吨4.14-6.24美元，船期在10月16-23日。
这要较周一的交投量超出两倍之多，当时价格升水在每吨0.62-1.64美元，船期为10月16-20日。
现货交投中，壳牌，雪佛龙(Chevron)，嘉吉和Lukoil以及兴隆是主要卖家，嘉能可和Mercuria是主要买家。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。