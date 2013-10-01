国际油市：380CST燃料油价格升水触及近五个月高点

路透新加坡10月1日 - 380CST燃料油价格升水周二触及近五个月高点，消息人士称，因需求开始反弹而供给减少。

380CST价格升水报每吨3.01美元，最近的高点是5月9日所及的3.52美元。

一消息人士称：“市场人气看涨。”

一中国交易商补充道，需求亦逐步回升，尤其是中国随着库存的减少开始买进。

380CST船用燃料油出厂价亦在每吨升水2.50-3美元附近交投，显示出需求复苏迹象。

周二380CST燃料油有14笔交投，价格升水在每吨4.14-6.24美元，船期在10月16-23日。

这要较周一的交投量超出两倍之多，当时价格升水在每吨0.62-1.64美元，船期为10月16-20日。

现货交投中，壳牌，雪佛龙(Chevron)，嘉吉和Lukoil以及兴隆是主要卖家，嘉能可和Mercuria是主要买家。(完)

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