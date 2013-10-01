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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 22:11 BJT

表格：美国ISM-9月制造业指数为56.2，预估为55.0

路透10月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布，9月制造业指数为56.2，为2011年4月最高，预估为55.0；8月为55.7。

美国ISM-9月制造业就业分项指数为2012年6月来最高。 以下为详细数据:

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 采购经理人指数(PMI) 56.2 55.7 55.4 50.9 49.0 50.7 51.3 新订单分项指数 60.5 63.2 58.3 51.9 48.8 52.3 51.4 生产分项指数 62.6 62.4 65.0 53.4 48.6 53.5 52.2 就业分项指数 55.4 53.3 54.4 48.7 50.1 50.2 54.2 供应商交货分项指数 52.6 52.3 52.1 50.0 48.7 50.9 49.4 库存分项指数 50.0 47.5 47.0 50.5 49.0 46.5 49.5 物价分项指数 56.5 54.0 49.0 52.5 49.5 50.0 54.5 未交货订单分项指数 49.5 46.5 45.0 46.5 48.0 53.0 51.0 出口订单指数 52.0 55.5 53.5 54.5 51.0 54.0 56.0 进口分项指数　 55.0 58.0 57.5 56.0 54.5 55.0 54.0(完)

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(编译 利棣儿；审校　李军)
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