表格：美国ISM-9月制造业指数为56.2，预估为55.0

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
路透10月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布，9月制造业指数为56.2，为2011年4月最高，预估为55.0；8月为55.7。
美国ISM-9月制造业就业分项指数为2012年6月来最高。 以下为详细数据:
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 采购经理人指数(PMI) 56.2 55.7 55.4 50.9 49.0 50.7 51.3 新订单分项指数 60.5 63.2 58.3 51.9 48.8 52.3 51.4 生产分项指数 62.6 62.4 65.0 53.4 48.6 53.5 52.2 就业分项指数 55.4 53.3 54.4 48.7 50.1 50.2 54.2 供应商交货分项指数 52.6 52.3 52.1 50.0 48.7 50.9 49.4 库存分项指数 50.0 47.5 47.0 50.5 49.0 46.5 49.5 物价分项指数 56.5 54.0 49.0 52.5 49.5 50.0 54.5 未交货订单分项指数 49.5 46.5 45.0 46.5 48.0 53.0 51.0 出口订单指数 52.0 55.5 53.5 54.5 51.0 54.0 56.0 进口分项指数 55.0 58.0 57.5 56.0 54.5 55.0 54.0(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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