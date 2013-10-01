表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.120%，投标倍数为3.09

更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
路透华盛顿10月1日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.120 中值 0.095 低值 0.050 投资 0.122
价格/得标 价格 99.990667 高值得标比率 36.99% 投标倍数 3.09 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,155,400 总投标 108,282,410,400 竞争性投标得标 34,724,305,800 非竞争性投标得标 275,849,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/03 到期日 2013/11/31 CUSIP码 912796BH1
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 两年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/25/2017 四周期国库券 04/24/2017 04/27/2017 04/26/2017 两年期浮息债券
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