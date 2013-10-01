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债券 | 2013年 10月 1日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.120%，投标倍数为3.09

路透华盛顿10月1日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.120 中值 0.095 低值 0.050 投资 0.122

价格/得标 价格 99.990667 高值得标比率 36.99% 投标倍数 3.09 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,155,400 总投标 108,282,410,400 竞争性投标得标 34,724,305,800 非竞争性投标得标 275,849,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/03 到期日 2013/11/31 CUSIP码 912796BH1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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