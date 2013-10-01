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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月1日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新              
 收盘价：                                                           
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                84.92       +3.75       +4.62     2468927
 搜狐                                79.30       +0.47       +0.60     1417596
 网易                                72.51       -0.09       -0.12      632682
 百度                               158.64       +3.46       +2.23     3330846
 亚信科技                            11.51       -0.03       -0.26      173615
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.42       +0.46       +2.71     2204253
 联电                                 2.08       +0.02       +0.97      162035
 日月光                               4.78       +0.00       +0.00       81400
 硅品精密                             5.81       +0.03       +0.52      417242
 和信超媒体                           0.98       -0.00       -0.31       15609
 友达                                 3.71       +0.06       +1.64       95473
 中华电信                            31.63       +0.05       +0.16       67303
 台湾国际航电                        46.31       +1.12       +2.48     1713757
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            56.80       +0.37       +0.66      147008
 中国联通                            15.66       +0.24       +1.56       73338
 中国电信                            50.30       +0.87       +1.76       18258
 中芯国际                             3.52       +0.05       +1.44       54464
 电讯盈科                             4.46       +0.02       +0.45        5021
 (完)
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