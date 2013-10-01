澳新经济指标预测--10月2日-10月9日****

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月30日当周 10月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可 8月 -2.0% +10.8% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +3.9% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差4.5 逆差7.65 整体进口(较前月) -- +4.0% 整体出口(较前月) -- 持平 10月3日(四) 暂无重要数据 10月4日(五) 暂无重要数据 10月7日当周 10月7日(一) 暂无重要数据 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 -- 负6.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 9月 -- -3.2% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.8% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +6.4% 10月9-14日 新西兰REINZ房价指数(较前月) 9月 -- +2.1% REINZ房价指数(较上年同期) -- +9.5% (完)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。