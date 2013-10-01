日韩经济指标预测--10月2日-10月9日****

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月30日当周 10月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,748 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,813 10月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,310.9 10月4日(五) 暂无重要经济数据公布 10月7日当周 10月6日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,542 10月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- 0.9 领先指标(较前月) -- 0.6 10月7日-10月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 8月 -- -12.9% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余5,773 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 51.2 10月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +6.8% 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 9月 -- +2.0% 10月9日-10月10日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +6.5% (完)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。