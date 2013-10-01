全球外汇市场10月2日主要消息

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 澳洲8月建筑许可和民间房屋建筑许可
0130 - 澳洲8月商品与服务贸易收支
0830 - 英国9月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)
0900 - 欧元区8月生产者物价指数(PPI)
1100 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔就金融市场、货币政策和信贷供应发表讲话
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1215 - 美国ADP公布9月就业报告
1230 - 欧洲央行10月利率决议并召开记者会
1345 - 供应管理协会(ISM)公布纽约9月企业活动指数
1600 - 波士顿联储总裁罗森格伦新英格兰联邦信贷联盟和尚普兰湖商会(Lake Champlain Regional Chamber)主办的午餐会上讲话
1920 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克和美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易斯联储银行举办的“21世纪的社区金融业”大会上致开幕词
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 郑茵)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。