《综述》共和党提议恢复部分政府机构拨款，白宫不为所动

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
美国选民和华尔街对此的反应将决定着，此次政府关门只是国会运转面临的另一个阻碍，还是说明政治流程已经破裂。
市场看起来很淡定，因为投资者相信能很快达成协议。美国股市上涨，标准普尔500指数 收高0.8%，Nasdaq综合股价指数 上扬1.2%。
不过美国财政部的短期债券标售得标利率创下约10个月来高点，许多投资者不愿购买将在本月稍晚到期的公债，因届时政府将用完借债限额。
若国会能够很快就新的拨款法案达成一致，那么政府关门对美国经济的冲击将较小。
高盛认为，若政府停摆时间达到一周，将使美国经济增长率下降约0.3个百分点；但如果关门时间更长，就可能对经济造成更严重的拖累，因为被迫无薪休假的政府雇员会缩减个人支出。
根据国会的研究，美国政府上次在1995和1996年停摆，令纳税人损失了14亿美元。(完)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。