《综述》共和党提议恢复部分政府机构拨款，白宫不为所动

美国选民和华尔街对此的反应将决定着，此次政府关门只是国会运转面临的另一个阻碍，还是说明政治流程已经破裂。

市场看起来很淡定，因为投资者相信能很快达成协议。美国股市上涨，标准普尔500指数 收高0.8%，Nasdaq综合股价指数 上扬1.2%。

不过美国财政部的短期债券标售得标利率创下约10个月来高点，许多投资者不愿购买将在本月稍晚到期的公债，因届时政府将用完借债限额。

若国会能够很快就新的拨款法案达成一致，那么政府关门对美国经济的冲击将较小。

高盛认为，若政府停摆时间达到一周，将使美国经济增长率下降约0.3个百分点；但如果关门时间更长，就可能对经济造成更严重的拖累，因为被迫无薪休假的政府雇员会缩减个人支出。