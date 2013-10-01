南非汇市：兰特下跌，因制造业PMI数据疲软

路透约翰内斯堡10月1日 - 南非兰特兑美元周二走软，因此前公布的该国9月工厂活动数据降至八个月低点，表明制造业增长放缓。

1506 GMT，兰特兑美元 报10.0725，较周一美盘收盘价下跌0.4%。

南非9月采购经理人指数(PMI)跌至49.1，低于8月的56.5，因汽车业罢工影响了新销售订单。

这是该指数3月以来首度跌至荣枯线50下方。

兰特在周二盘初走高，因美国预算僵局导致政府部分停摆，拖累美元跌至八个月低点。

“美国财政停摆闹剧导致美元全线大幅走软，”ETM市场分析师Rob Price表示。

“新兴市场货币兑美元上涨，包括兰特，但是今天下午尤其是在PMI发布后，兰特有所承压。”

政府公债收益率(殖利率)小幅走高。2026年到期的指标公债收益率 上涨5.5个基点至8.005%。2015年到期的指标公债收益率 上涨3个基点至6.13%。(完)

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