南非汇市：兰特下跌，因制造业PMI数据疲软

更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
路透约翰内斯堡10月1日 - 南非兰特兑美元周二走软，因此前公布的该国9月工厂活动数据降至八个月低点，表明制造业增长放缓。
1506 GMT，兰特兑美元 报10.0725，较周一美盘收盘价下跌0.4%。
南非9月采购经理人指数(PMI)跌至49.1，低于8月的56.5，因汽车业罢工影响了新销售订单。
这是该指数3月以来首度跌至荣枯线50下方。
兰特在周二盘初走高，因美国预算僵局导致政府部分停摆，拖累美元跌至八个月低点。
“美国财政停摆闹剧导致美元全线大幅走软，”ETM市场分析师Rob Price表示。
“新兴市场货币兑美元上涨，包括兰特，但是今天下午尤其是在PMI发布后，兰特有所承压。”
政府公债收益率(殖利率)小幅走高。2026年到期的指标公债收益率 上涨5.5个基点至8.005%。2015年到期的指标公债收益率 上涨3个基点至6.13%。(完)
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路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
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