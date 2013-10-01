全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，海岬与巴拿马型船费率走软

路透10月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二收低，海岬型与巴拿马型船费率降低。

乾散货运价指数下跌9点或0.45%至1,994点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫37点，或0.96%，至3,816点。海岬型船舶日均获利下跌356美元或4.2%至36,069美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

“尽管中国迎来假期，投资者仍认为海岬型船市场仍会稳定在比预期更高的水平，”GHS证券的资深分析师Omar Nokta周二在报告中写道。