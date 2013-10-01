全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，海岬与巴拿马型船费率走软

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
路透10月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二收低，海岬型与巴拿马型船费率降低。
乾散货运价指数下跌9点或0.45%至1,994点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫37点，或0.96%，至3,816点。海岬型船舶日均获利下跌356美元或4.2%至36,069美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
“尽管中国迎来假期，投资者仍认为海岬型船市场仍会稳定在比预期更高的水平，”GHS证券的资深分析师Omar Nokta周二在报告中写道。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点或0.5%至1,786点。日均获利下跌72美元至14,316美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。