《汽车产业焦点》美国9月汽车销量两年来首次同比下滑，但前景展望基本乐观

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
**高端汽车销售强劲**
多数高档品牌汽车厂商公布9月豪华汽车销售情况强劲。德国三大汽车高端品牌：宝马汽车(BMW)、奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz)和奥迪的销量均有增长；凯迪拉克销量也有增加。不过丰田旗下雷克萨斯汽车销量下降4.2%。
电动与混合动力汽车的销售情况好坏不一，与其他类型汽车的表现一致。
汽车行业分析师对第四季的前景展望基本乐观。
“消费者信心比较强，8月失业率降至7.3%，而且我们仍看到房价上涨和建筑活动升温，”Jefferies分析师Elaine Kwei在研究报告中称。
研究机构TrueCar称，新的轿车和卡车平均售价继续上升，9月触及31,854美元的纪录高位，较8月提高602美元，因为汽车厂商开始销售更多2014款车型，同时减弱了对2013款车型的促销力度。
通用汽车股价周二收低0.2%至35.91美元。福特汽车上涨1.9%收报17.19美元。(完)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。