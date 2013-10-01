《汽车产业焦点》美国9月汽车销量两年来首次同比下滑，但前景展望基本乐观

**高端汽车销售强劲**

多数高档品牌汽车厂商公布9月豪华汽车销售情况强劲。德国三大汽车高端品牌：宝马汽车(BMW)、奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz)和奥迪的销量均有增长；凯迪拉克销量也有增加。不过丰田旗下雷克萨斯汽车销量下降4.2%。

电动与混合动力汽车的销售情况好坏不一，与其他类型汽车的表现一致。

汽车行业分析师对第四季的前景展望基本乐观。

“消费者信心比较强，8月失业率降至7.3%，而且我们仍看到房价上涨和建筑活动升温，”Jefferies分析师Elaine Kwei在研究报告中称。

研究机构TrueCar称，新的轿车和卡车平均售价继续上升，9月触及31,854美元的纪录高位，较8月提高602美元，因为汽车厂商开始销售更多2014款车型，同时减弱了对2013款车型的促销力度。