更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
路透华盛顿10月1日 - 白宫周二表示，美国总统奥巴马将否决任何“零碎”法案，因为这些法案选择仅向国家公园、退伍军人计划和哥伦比亚特区等部分特定政府项目恢复拨款，而非全面的联邦拨款法案。
“这些零碎的努力并不严肃，也不是运行政府的方式，”白宫发言人Amy Brundage在声明中称，并指出白宫希望共和党人控制的众议院能批准不附加任何不相关政策措施、继续向联邦政府拨款的法案。
“总统和参议院明确表示他们不会接受这种博弈，如果这些法案提交给总统，他将会予以否决，”她称。
美国国会无法在周二开始的新财年的开支问题上达成一致，导致美国政府停摆。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
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