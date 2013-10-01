欧洲经济指标预测--10月2日-10月9日****

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月30日当周 10月2-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.4% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +6.4% +5.4% 10月2日(三) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 59.2 59.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.6% +0.2% 1145 欧洲央行利率决议 10月 0.50% 0.50% 10月3日(四) 0743 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 49.1 48.8 0748 法国Markit服务业PMI 9月 50.7 50.7 综合PMI -- 50.2 0753 德国Markit综合PMI终值 9月 -- 53.5 德国Markit服务业PMI 54.4 54.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 52.1 52.1 综合PMI 52.1 52.1 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 60.0 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.5% -1.3% 10月4日(五) 0600 德国PPI(较前月) 8月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.5% 10月7日当周 10月7日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 正6.5 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售 9月 -- +1.8% 2301 英国RICS房价差值 9月 -- 40 10月8日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 -- 3.0% (经季节调整) -- 3.2% 0600 德国出口(较前月) 8月 -- -1.1% 进口(较前月) -- +0.5% 贸易收支(亿欧元) -- 145 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至8月 -- 赤字808 0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差51 进口(亿欧元) -- 416 出口(亿欧元) -- 365 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- 持平 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.8% 0800 意大利公共债务与GDP之比 第二季 -- 7.3% 1000 德国工业订单(较前月) 8月 -- -2.7% 10月9日(三) 0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.6% 制造业产出(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.7% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 8月 -- 逆差26.5 全球贸易收支(亿英镑) 逆差81.5 逆差80.8 1000 德国工业生产(较前月) 8月 -- -1.7% (完)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。