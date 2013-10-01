版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 07:29 BJT

****欧洲经济指标预测--10月2日-10月9日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
     
  9月30日当周
  
  10月2-12日  
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    0700     英国Halifax房价指数(较前月)                        9月     +0.5%    +0.4%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +6.4%    +5.4%
    
  10月2日(三)
    0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                           9月      59.2     59.1
    0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                  8月     +0.1%    +0.3%
                                  (较上年同期)                          -0.6%    +0.2% 
    1145     欧洲央行利率决议                                  10月     0.50%    0.50% 
    
  10月3日(四)
    0743     意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)        9月      49.1     48.8
    0748     法国Markit服务业PMI                                9月      50.7     50.7
                         综合PMI                                           --     50.2
    0753     德国Markit综合PMI终值                              9月        --     53.5
             德国Markit服务业PMI                                         54.4     54.4
    0758     欧元区Markit服务业PMI                              9月      52.1     52.1
                           综合PMI                                       52.1     52.1
    0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                           9月      60.0     60.5
    0900     欧元区零售销售(较前月)                             8月     +0.2%    +0.1%
                       (较上年同期)                                     -1.5%    -1.3%
          
  10月4日(五)
    0600     德国PPI(较前月)                                    8月     +0.1%    -0.1%
                    (较上年同期)                                        +0.1%    +0.5%
     
  10月7日当周
    
  10月7日(一)
    0830     欧元区Sentix投资者信心指数                        10月        --    正6.5
    2301     英国零售业联盟(BRC)同店销售                        9月        --    +1.8%
    2301     英国RICS房价差值                                   9月        --       40
    
  10月8日(二)
    0545     瑞士失业率(未经季节调整)                          10月        --     3.0%
                       (经季节调整)                                        --     3.2%
    0600     德国出口(较前月)                                   8月        --    -1.1%
                 进口(较前月)                                              --    +0.5%
                 贸易收支(亿欧元)                                          --      145
    0645     法国预算收支(亿欧元)                           截至8月        --  赤字808
    0645     法国贸易收支(亿欧元)                               8月        --   逆差51
                 进口(亿欧元)                                              --      416
                 出口(亿欧元)                                              --      365
    0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                    9月        --    -0.1%
                                (较上年同期)                               --     持平
    0715     瑞士零售销售(较上年同期)                           8月        --    +0.8%
    0800     意大利公共债务与GDP之比                         第二季        --     7.3%
    1000     德国工业订单(较前月)                               8月        --    -2.7%
        
  10月9日(三)
    0830     英国工业生产(较前月)                               8月        --      持平
                     (较上年同期)                                          --     -1.6%
                 制造业产出(较前月)                                        --     +0.2%
                       (较上年同期)                                        --     -0.7%
    0830     英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                   8月        --  逆差26.5
                 全球贸易收支(亿英镑)                                逆差81.5  逆差80.8
    1000     德国工业生产(较前月)                               8月        --     -1.7%
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐