意大利政经：贝鲁斯柯尼阵营内部分歧扩大，温和派呼吁支持莱塔

自由人民党书记兼内务部长阿尔法诺(Angelino Alfano)以及交通部长周三呼吁投票支持莱塔。他们周六应贝鲁斯柯尼要求提交了辞呈。周二，莱塔拒绝了各位自由人民党部长的辞呈。

消息人士称，莱塔尚未决定周三是否在议会中正式召集信任投票。他正在观望周二若干会议的结果。

莱塔的民主党在众议院拥有多数席位，但在参议院必须寻求自由人民党或其他党派支持。

为在315席的参议院赢得多数票，除了民主党和中间党派的138张选票外，莱塔还至少需要20多票。自由人民党消息人士称，约有30名该党参议员愿意继续支持莱塔。

金融市场对此予以密切关注。意大利借贷成本已经大幅上升，但因为欧洲央行承诺支持欧元区债券，还没有出现恐慌迹象。