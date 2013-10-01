意大利政经：贝鲁斯柯尼阵营内部分歧扩大，温和派呼吁支持莱塔

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
自由人民党书记兼内务部长阿尔法诺(Angelino Alfano)以及交通部长周三呼吁投票支持莱塔。他们周六应贝鲁斯柯尼要求提交了辞呈。周二，莱塔拒绝了各位自由人民党部长的辞呈。
消息人士称，莱塔尚未决定周三是否在议会中正式召集信任投票。他正在观望周二若干会议的结果。
莱塔的民主党在众议院拥有多数席位，但在参议院必须寻求自由人民党或其他党派支持。
为在315席的参议院赢得多数票，除了民主党和中间党派的138张选票外，莱塔还至少需要20多票。自由人民党消息人士称，约有30名该党参议员愿意继续支持莱塔。
金融市场对此予以密切关注。意大利借贷成本已经大幅上升，但因为欧洲央行承诺支持欧元区债券，还没有出现恐慌迹象。
周二，衡量市场忧虑的主要指标--投资者持有10年期意大利公债相对AAA级德债的息差，实际上已经从本周初的高于300个基点下跌至266个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。