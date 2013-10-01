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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 07:40 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超180万股

路透东京10月2日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下
单情况：
    
 日股(单位：百万股)
 
 卖单            14.9
 买单            13.1
  -----------------
 净卖             1.8
 单     
   (完)
  
 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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