《独家新闻》微软部分主要股东要求董事长比尔盖兹辞职

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
路透纽约/西雅图10月1日 - 熟悉内情的消息人士称，美国软件巨头微软 的20大投资人中，有三家投资者正在游说董事会施压比尔盖兹辞去董事长职务。
虽然微软执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)多年来一直承受外界压力，要求他改善公司表现并提振股价，但这似乎是公司主要股东首次把目标瞄准比尔盖兹，后者目前仍是科技行业中最受尊敬且最具影响力的人物之一。
微软的一名代表周二不愿就此置评。
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。