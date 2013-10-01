《独家新闻》微软部分主要股东要求董事长比尔盖兹辞职

路透纽约/西雅图10月1日 - 熟悉内情的消息人士称，美国软件巨头微软 的20大投资人中，有三家投资者正在游说董事会施压比尔盖兹辞去董事长职务。

虽然微软执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)多年来一直承受外界压力，要求他改善公司表现并提振股价，但这似乎是公司主要股东首次把目标瞄准比尔盖兹，后者目前仍是科技行业中最受尊敬且最具影响力的人物之一。