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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 07:55 BJT

《全球汇市》欧元从八个月高点回落，美元因美国政府停摆仍呈守势

* 欧元从八个月高点回落，提振美元指数

* 市场希望美国政府停摆只是暂时的

* 若停摆持续，周五美国将不发布非农就业数据

* 下一焦点为欧洲央行会议

路透悉尼10月2日 - 欧元周三在亚洲市场走势艰难，从八个月高点回落，帮助提振美元指数。市场谨慎观望美国近20年来出现的首次政府停摆。

虽然全球市场表面看来希望美国政府停摆只是暂时的，但该事件对马上影响到投资者，因美国政府将暂停公布大量经济数据。而市场却需要这些数据来判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否很快会缩减购债。
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