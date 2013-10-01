《全球汇市》欧元从八个月高点回落，美元因美国政府停摆仍呈守势

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
* 欧元从八个月高点回落，提振美元指数
* 市场希望美国政府停摆只是暂时的
* 若停摆持续，周五美国将不发布非农就业数据
* 下一焦点为欧洲央行会议
路透悉尼10月2日 - 欧元周三在亚洲市场走势艰难，从八个月高点回落，帮助提振美元指数。市场谨慎观望美国近20年来出现的首次政府停摆。
虽然全球市场表面看来希望美国政府停摆只是暂时的，但该事件对马上影响到投资者，因美国政府将暂停公布大量经济数据。而市场却需要这些数据来判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否很快会缩减购债。
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。