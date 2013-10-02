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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 08:01 BJT

《全球汇市》欧元从八个月高点回落，美元因美国政府停摆仍呈守势

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3520      1.3524       -0.03       +2.47      1.3194
 美元/日圆                            98.02       97.97       +0.05      +13.00       86.74
 欧元/日圆                           132.52      132.50       +0.02      +15.78      114.46
 美元/瑞郎                           0.9068      0.9052       +0.18       -0.95      0.9155
 英镑/美元                           1.6188      1.6192       -0.02       -0.39      1.6251
 美元/加元                           1.0339      1.0322       +0.16       +4.21      0.9921
 澳元/美元                           0.9385      0.9396       -0.12       -9.70      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8248      0.8272       -0.29       -0.42      0.8283
 澳元/日圆                           91.990      92.050       -0.07       +2.06      90.130
 新西兰元/日圆                       80.850      81.040       -0.23      -42.59     140.820
 英镑/日圆                           158.67      158.63       +0.03      +12.68      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1370      1.1349       +0.19       -9.33      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
                                                                                           
 (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 戴素萍)
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