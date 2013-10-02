《全球汇市》欧元从八个月高点回落，美元因美国政府停摆仍呈守势

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3520 1.3524 -0.03 +2.47 1.3194 美元/日圆 98.02 97.97 +0.05 +13.00 86.74 欧元/日圆 132.52 132.50 +0.02 +15.78 114.46 美元/瑞郎 0.9068 0.9052 +0.18 -0.95 0.9155 英镑/美元 1.6188 1.6192 -0.02 -0.39 1.6251 美元/加元 1.0339 1.0322 +0.16 +4.21 0.9921 澳元/美元 0.9385 0.9396 -0.12 -9.70 1.0393 新西兰元/美元 0.8248 0.8272 -0.29 -0.42 0.8283 澳元/日圆 91.990 92.050 -0.07 +2.06 90.130 新西兰元/日圆 80.850 81.040 -0.23 -42.59 140.820 英镑/日圆 158.67 158.63 +0.03 +12.68 140.82 澳元/新西兰元 1.1370 1.1349 +0.19 -9.33 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。