金砖国家：10月1日股汇市收盘纵览

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
路透10月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月1日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高8.88点或0.9%，报996.34点。
中国股市：休市
香港股市：休市
中国汇市：休市
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拉美股市：周二上涨，巴西股市终止五日跌势，投资人押注美国政府关门不会持续太久，进而影响到全球经济成长。巴西股市指标Bovespa指数 收高1.61%，报52,179.46点，创近两周最大涨幅。
拉美汇市：巴西和墨西哥货币下滑，因市场认为美联储不会推迟削减刺激举措
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南非股市：收平，矿业股因大宗商品价格下滑和疲弱国内数据而受创。Top-40绩优股指数 跌0.2%，报39,371.27点。综合指数 跌0.19%，报43,946.53点。
南非汇市：兰特下跌，因制造业PMI数据疲软
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印度股市：收高近1%，金融股自近期大跌走势回升，此前央行的买债行动缓解对于金融业持有债券资产价值的担忧。指标BSE指数 升0.71%，或137.38点，报19,517.15点。NSE指数 升0.78%，或44.75点，报5,780.05点。
印度汇市：印度卢比上涨，数据显示经常帐赤字低于预期，且在美国政府17年来首次关门后，美元全面下跌。卢比兑美元 收报62.46/47卢比，周一收报62.60/61。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高，报1,438.040点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.1%至794.29点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.56%，报32.22700卢布；卢布兑欧元 升0.42%，报43.63000卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 于春红)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。