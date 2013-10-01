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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 07:57 BJT

金砖国家：10月1日股汇市收盘纵览

路透10月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月1日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高8.88点或0.9%，报996.34点。

中国股市：休市

香港股市：休市

中国汇市：休市

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拉美股市：周二上涨，巴西股市终止五日跌势，投资人押注美国政府关门不会持续太久，进而影响到全球经济成长。巴西股市指标Bovespa指数 收高1.61%，报52,179.46点，创近两周最大涨幅。

拉美汇市：巴西和墨西哥货币下滑，因市场认为美联储不会推迟削减刺激举措

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南非股市：收平，矿业股因大宗商品价格下滑和疲弱国内数据而受创。Top-40绩优股指数 跌0.2%，报39,371.27点。综合指数 跌0.19%，报43,946.53点。

南非汇市：兰特下跌，因制造业PMI数据疲软

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印度股市：收高近1%，金融股自近期大跌走势回升，此前央行的买债行动缓解对于金融业持有债券资产价值的担忧。指标BSE指数 升0.71%，或137.38点，报19,517.15点。NSE指数 升0.78%，或44.75点，报5,780.05点。

印度汇市：印度卢比上涨，数据显示经常帐赤字低于预期，且在美国政府17年来首次关门后，美元全面下跌。卢比兑美元 收报62.46/47卢比，周一收报62.60/61。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高，报1,438.040点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.1%至794.29点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.56%，报32.22700卢布；卢布兑欧元 升0.42%，报43.63000卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 于春红)
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