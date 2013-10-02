《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月2日

*工商时报：

--为公共建设找新财源，行政院副院长毛治国已指示财政部促参司积极评估公共建设证券化；例如将已有稳定收入的高铁、101大楼的收入证券化，引进新的投资资金，再转投其他公建案。惟目前财政部、金管会初步检视现行法规，恐无法〞直接套用〞。

--大陆旅游法昨日正式上路，〞十一黄金周〞期间参团来台陆客市场受冲击，据观光局统计，去年9月30日至10月7日黄金周，参团来台陆客为3万3,927人，而今年10月1日至7日黄金周，预计参团入台游的陆客则为2万157人，天数少了一天，人数则少1万3千多人，骤减近四成。

--台塑企业 副总裁王瑞华昨日表示，美国经济动荡会进一步冲击亚洲需求，但属短期影响。目前塑化景气发展比预期来得好，第三季营运不错，第四季营运持稳。

*经济日报：

--行政院长江宜桦昨日四度到立院施政报告，仍遭杯葛无法上台。不过，朝野协商取得共识，将2014年中央政府总预算案先交付财政委员会审查。国民党政策会执行长林鸿池说，江宜桦愿为近日的社会纷扰表达〞内心不安、过意不去〞之意，朝野将于周四再开协商。

--台湾企业赴大陆投资负面表列项目规定，将放行台商投资大陆的工业区与港口。阳明海运 董事长卢海昨日晚间表示，尚不知此事，但大陆上海码头现在还有发展空间，如果政策真的成行，阳明将会积极评估前进投资大陆港口。

--经济部投审会昨日大动作松绑台商赴大陆投资轻油裂解厂、基础建设类的工业区与港湾，总计有三大类30多品项获得松绑。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。