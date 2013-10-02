美国政经：政府关门推迟了经济数据公布时间，恐令投资人无所适从

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
**迷雾中谨慎前行**
政府若长时间关门，可能也会让交易商的荷包缩水，因为投资者对经济前景的押注将更加谨慎，从而导致经纪商的佣金收入减少。
“华尔街的客户在看法发生改变时，会调动资金买卖证券。没有了政府发布的经济报告，你就没有了改变看法的理由，”三菱东京日联银行驻纽约的董事总经理兼首席金融经济学家Chris Rupkey表示。
美国国会两党议员未能就联邦预算达成一致后，美国农业部也关闭了其主要网站，并暂停发布数十份报告。
农业部周二虽然发布了每日谷物出口情况，但这可能是政府重新开门前的最后一份报告。美国是全球最大的农产品出口国。
将于10月11日公布的下一份月度农作物报告十分重要，若政府一直关闭，可能让期待该报告出炉的交易商感到沮丧。
一些政府数据将继续发布，包括一周初请失业金数据，以及至少下周的能源产出与价格数据。能源部统计局称，该部门资金不会很快用尽。
财政部将继续进行公债标售，也会持续发布国际资本流动和其他金融市场数据。
除了ADP报告之外，其他民间经济数据也将继续发布，例如周二供应管理协会(ISM)发布的报告显示，9月制造业活动升温。
目前还不清楚政府日后补发被延迟报告的速度会有多快，也不清楚若政府关门时间很短，是否能在周五如期发布月度就业报告。(完)
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
(新增细节) 路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公 布的数据显示，由于地缘政治紧张局势，投资者避险意愿在本周升温，导 致新资金流入公债、黄金基金等避险资产。 4月12日止当周的理柏数据显示，应税债券基金净流入10亿美元，为 连续第四周资金净流入；同期有3.96亿美元资金流入美国公债基金。 根据理柏数据，美国投资级公司债基金在最近一周净流入9,600万美 元资金，自去年12月以来持续获得资金流入。 理柏数据还显示，美国非应税市政债券基金在最近一周吸引16亿美元 资金，创下2013年12月30日止当周以来全周吸引资金规模之最。 理柏研究服务主管Tom Roseen称。“公债和市政债券成了避风港，随 着这些避险资产上涨，10年期公债收益率被推低。但有意思的是，市政债 券大受提振...可能是由于税季的原因。” 理柏称，美国股票共同基金净流出12亿美元，为连续第三周流出；美 国股票上市交易基金(ETF)则为流入25亿美元。 Roseen称，非美国的股
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)