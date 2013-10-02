版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 08:57 BJT

美国政经：政府关门推迟了经济数据公布时间，恐令投资人无所适从

**迷雾中谨慎前行**

政府若长时间关门，可能也会让交易商的荷包缩水，因为投资者对经济前景的押注将更加谨慎，从而导致经纪商的佣金收入减少。

“华尔街的客户在看法发生改变时，会调动资金买卖证券。没有了政府发布的经济报告，你就没有了改变看法的理由，”三菱东京日联银行驻纽约的董事总经理兼首席金融经济学家Chris Rupkey表示。

美国国会两党议员未能就联邦预算达成一致后，美国农业部也关闭了其主要网站，并暂停发布数十份报告。

农业部周二虽然发布了每日谷物出口情况，但这可能是政府重新开门前的最后一份报告。美国是全球最大的农产品出口国。

将于10月11日公布的下一份月度农作物报告十分重要，若政府一直关闭，可能让期待该报告出炉的交易商感到沮丧。

一些政府数据将继续发布，包括一周初请失业金数据，以及至少下周的能源产出与价格数据。能源部统计局称，该部门资金不会很快用尽。

财政部将继续进行公债标售，也会持续发布国际资本流动和其他金融市场数据。

除了ADP报告之外，其他民间经济数据也将继续发布，例如周二供应管理协会(ISM)发布的报告显示，9月制造业活动升温。

目前还不清楚政府日后补发被延迟报告的速度会有多快，也不清楚若政府关门时间很短，是否能在周五如期发布月度就业报告。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐