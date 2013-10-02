《香港报摘》--信报10月2日

* 要闻版头条:

--憧憬美国会破冰，金价跌穿1,300美元。 * 其他: --内地新《旅游法》生效，杜绝零团费及强迫购物之余，亦导致「十一」黄金周访港的内地团下跌三成，依赖接待内地旅行团的本地商户步入寒冬，黄金周首日的生意普遍惨淡，部分营业额更狂跌九成。酒店业界亦抱怨，往年一房难求的情况不复再，要减价促销。

--港交所 的收市后期货交易时段（又名「T+1」时段，俗称期货夜市）自4月初推出以来接近半年，至今运作畅顺，将于本月内检讨机制，之后很大机会增加人民币货币期货，旨在抢回部分芝加哥商品交易所（CME）同一产品的成交量。

--德勤发表报告，预料中共十八届三中全会推动中港两地IPO市场，内地A股IPO有望在会议前后重启，年底前集资最多400亿元人民币。而第三季已重回轨道的香港市场，第四季有望集资逾400亿港元，令全年集资最少达1,000亿港元。

--电能实业 上周公布建议分拆港灯，并以信托形式在香港上市，取得款项在全球能源行业寻找收购目标，但被外界视为是长和系主席李嘉诚的撤资计划。不过消息人士透露，电能实业正在竞投英国燃气发电公司Marchwood Power 50%权益。(完)