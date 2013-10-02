《香港报摘》--信报10月2日

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
* 要闻版头条:
--憧憬美国会破冰，金价跌穿1,300美元。 * 其他: --内地新《旅游法》生效，杜绝零团费及强迫购物之余，亦导致「十一」黄金周访港的内地团下跌三成，依赖接待内地旅行团的本地商户步入寒冬，黄金周首日的生意普遍惨淡，部分营业额更狂跌九成。酒店业界亦抱怨，往年一房难求的情况不复再，要减价促销。
--港交所 的收市后期货交易时段（又名「T+1」时段，俗称期货夜市）自4月初推出以来接近半年，至今运作畅顺，将于本月内检讨机制，之后很大机会增加人民币货币期货，旨在抢回部分芝加哥商品交易所（CME）同一产品的成交量。
--德勤发表报告，预料中共十八届三中全会推动中港两地IPO市场，内地A股IPO有望在会议前后重启，年底前集资最多400亿元人民币。而第三季已重回轨道的香港市场，第四季有望集资逾400亿港元，令全年集资最少达1,000亿港元。
--电能实业 上周公布建议分拆港灯，并以信托形式在香港上市，取得款项在全球能源行业寻找收购目标，但被外界视为是长和系主席李嘉诚的撤资计划。不过消息人士透露，电能实业正在竞投英国燃气发电公司Marchwood Power 50%权益。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。