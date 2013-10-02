《台湾重要政经日程》--10月2日

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
===================今日重要政经消息=====================
10/2(三)
--09:00 中经院亚太区域整合国际研讨会。
--09:00 台湾央行总裁彭淮南赴立法院报告并备询。
--10:00 戴德梁行举行第三季不动产市况记者会。
--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场报告记者会。
--14:00 国民党中常会。
=================近期重要政经消息======================
10/3(四)
--09:00 金管会主委曾铭宗赴立法院报告并备询。
10/4(五) *--12:30 央行公布一年期定存单标售结果，金额预定为1,000亿台币。
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年减0.79%。
--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。
*10/9(三)
--12:30 台湾央行代为标售五年期公债102/11期，金额预定300亿台币。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
*10/11(五)
--12:30 央行公布两年期存单标售结果，金额预定为100亿台币。
10/21(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增率为0.5%。
10/22(二)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率，上月为4.19%。 *--12:30 台湾央行代为标售20年期102/8增额发行公债，金额预定300亿台币。
10/25(五)
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
*11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
*11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。