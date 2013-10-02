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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 09:07 BJT

全球金市：金价触及两个月低点，受纽约盘大量卖单影响

盘初动向引发了市场传闻，据称一家陷入困境的大宗商品基金被迫清仓，以及一家基金在第三季度首日为调整投资组合而进行沽出操作，但细节无法得以证实。

白宫周二拒绝了共和党人重开部分政府机构的提议，此前美国联邦政府17年来首次关停，导致自由女神像等地标关闭，成千上万的联邦雇员休无薪假。

惠誉表示，美国料将退出刺激措施并且经济增长预计不断改善，令金价未来几年反弹空间很小。

在印度政府采取措施控制黄金购买后，印度8月和9月黄金进口量也较此前大幅下降。

瑞士黄金冶炼商Metalor Technologies高管称，因为建设延误，该公司已经将全面启动新加坡炼厂推迟至明年。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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