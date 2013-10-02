全球金市：金价触及两个月低点，受纽约盘大量卖单影响

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
盘初动向引发了市场传闻，据称一家陷入困境的大宗商品基金被迫清仓，以及一家基金在第三季度首日为调整投资组合而进行沽出操作，但细节无法得以证实。
白宫周二拒绝了共和党人重开部分政府机构的提议，此前美国联邦政府17年来首次关停，导致自由女神像等地标关闭，成千上万的联邦雇员休无薪假。
惠誉表示，美国料将退出刺激措施并且经济增长预计不断改善，令金价未来几年反弹空间很小。
在印度政府采取措施控制黄金购买后，印度8月和9月黄金进口量也较此前大幅下降。
瑞士黄金冶炼商Metalor Technologies高管称，因为建设延误，该公司已经将全面启动新加坡炼厂推迟至明年。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。