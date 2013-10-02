台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
路透台北10月2日 - 台湾央行周三表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日央行存单到期金额为531.2亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行739亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为负96亿台币，累计超额准备为5,129亿台币，加计前期1%的超额准备为5,918亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。