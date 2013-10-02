《香港报摘》--经济日报10月2日

--和黄 放售百佳惹撤资疑云，惟市场人士透露，和黄拟去芜存菁，剥离低利润的百佳后，明年分拆零售旗舰屈臣氏上市，集资或高达780亿港元。 市场人士透露，和黄计划未来12至18个月内分拆屈臣氏。发言人：不置评。 * 其他: --上海自贸区正式揭牌，中央政策研究室前副主任郑新立接受本报独家专访时表示，自贸区实现贸易与货币自由，将形成「中国价格」，提升中国在贸易和货币上的定价主导权。 他强调，上海和香港未来将成为中国经济开放的＂第一梯队＂，上海20-50年内难威胁香港。