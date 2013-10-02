《香港报摘》--经济日报10月2日

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
* 要闻版头条:
--和黄 放售百佳惹撤资疑云，惟市场人士透露，和黄拟去芜存菁，剥离低利润的百佳后，明年分拆零售旗舰屈臣氏上市，集资或高达780亿港元。 市场人士透露，和黄计划未来12至18个月内分拆屈臣氏。发言人：不置评。 * 其他: --上海自贸区正式揭牌，中央政策研究室前副主任郑新立接受本报独家专访时表示，自贸区实现贸易与货币自由，将形成「中国价格」，提升中国在贸易和货币上的定价主导权。 他强调，上海和香港未来将成为中国经济开放的＂第一梯队＂，上海20-50年内难威胁香港。
--新《旅游法》实施后令十一黄金周访港内地团即时锐减。然而，本港零售商普遍认为新法例对生意影响轻微，但料整体销售增长只会保持平稳。
--广船国际 向母公司中船集团、宝钢集团及中海集团配售共约3.87亿股新H股，占扩大后股本约37.6%。配售价7.29港元，较广船停牌前7.7港元折让5.32%，预计可募集约28.2亿港元。(完)
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本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。