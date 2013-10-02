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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 09:02 BJT

《香港报摘》--经济日报10月2日

* 要闻版头条:

--和黄 放售百佳惹撤资疑云，惟市场人士透露，和黄拟去芜存菁，剥离低利润的百佳后，明年分拆零售旗舰屈臣氏上市，集资或高达780亿港元。 市场人士透露，和黄计划未来12至18个月内分拆屈臣氏。发言人：不置评。 * 其他: 　　--上海自贸区正式揭牌，中央政策研究室前副主任郑新立接受本报独家专访时表示，自贸区实现贸易与货币自由，将形成「中国价格」，提升中国在贸易和货币上的定价主导权。 他强调，上海和香港未来将成为中国经济开放的＂第一梯队＂，上海20-50年内难威胁香港。

--新《旅游法》实施后令十一黄金周访港内地团即时锐减。然而，本港零售商普遍认为新法例对生意影响轻微，但料整体销售增长只会保持平稳。

--广船国际 向母公司中船集团、宝钢集团及中海集团配售共约3.87亿股新H股，占扩大后股本约37.6%。配售价7.29港元，较广船停牌前7.7港元折让5.32%，预计可募集约28.2亿港元。(完)

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