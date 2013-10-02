港报社评：急谋分流旅客，调整「一签多行」--信报10月2日

今年国庆「黄金周」开始的同时，内地《旅游法》于昨日实施，影响所及，内地来港旅行团数目锐减，无可避免带来冲击，但也恰为香港调节内地旅客自由行政策提供适时的契机。

内地旅客港澳个人游计划于2003年推出，为沙士(SARS)疫后百业不振的香港注入强心针，对香港经济复苏之功毋庸置疑。然而，世事总物极必反，由于自由行旅客与日俱增，超出香港的负荷，导致中港矛盾愈趋尖锐。

事实上，自由行政策衍生不少副作用。可是，那些把内地旅客视作「蝗虫」的言论，都是以偏概全。当前应扩其益处、减其弊端，以更有利香港的经济民生。

首先，港府宜尽快与内地部门商讨，对「一签多行」调整为只容许「一日一行」，甚至「一周一行」。如果说商务旅客有额外需要，大可通过批核另加签注；况且根据统计，「一签多行」旅客中，公干者仅占5%，特殊处理应可兼顾。

其次是设法分流旅客，使他们不致过份集中于尖沙咀、旺角、铜锣湾等地，当局和业界都应积极创设条件，主动提供诱因和便利，吸引内地旅客懂得到不同的地区游玩购物。

此外，部分内地旅客罔顾公德的举止，导致与香港居民摩擦频生，随着内地《旅游法》实施，港府有关部门正好作出配合，改善上述情况，例如旅客入境时应被通知在港丢垃圾等等行为的罚则，并具宣传单张告知各种港人习惯的公众场所文明规范。

自由行对香港经济增长的贡献不容抹煞，亦让内地民众有更多机会体验香港的自由文明法治，利多于弊，优化自由行政策始为当务之急，扩大自由行却绝非其时