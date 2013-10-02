日本已公布经济指标--2013/10/2

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.9% r +0.9% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 9月 +0.2% +0.4% -- -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +0.8% +0.7% -- -- y) 工业生产(m/m) 8月 -0.7% p +3.4% 10月15日 -- 失业率 8月 4.1% 3.8% 10月28日-29日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,603 逆差10,240 10月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 8月 -1.6% +0.1% 10月28日-29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7