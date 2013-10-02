港报社评：党争愈玩愈激，美债危机迟早爆--经济日报10月2日

美国国会政争令政府关门，惟重头戏还在债限谈判，市场虽料债限拉倒机会不高，惟美国党争愈玩愈激，正不断削弱市场对美债信心，今次虽应能过关，迟早恐玩出大祸。两党不惜让政府关门亦企硬，因要为本月中的债务上限谈判堆叠筹码，双方势将预算案与债限谈判捆绑。

然而，外界仍料债限拉倒风险不高。大多数经济学家相信债限破局机率仅10%，反映市场认为两党最终会妥协。此因债限谈判破裂势触发美债违约，将赔上美国信誉，美国政客虽力谋扳倒对手，却不敢背负损害美国利益的罪名。

故最可能的结果是，两党纵不能在本月17日的死綫前达共识，亦会同意藉一些行政措施将死綫延后一两周，在真正大限前才认真谈判，惟所达成的协议亦只会是将债限再拖一年半载，好在明年底的美国国会中期选举前，翻炒债限以打选战。

美国政客把党争凌驾经济，势一再削弱国际社会对美债的信心。在美债信任问题未达临界点前，美债无疑仍是舍我其谁的稳健投资，环球避险资金在没更好选择下，中短期内势续追捧美元、美债。 市场对美债逐步削弱的信心何时突破临界点，时间尚难逆料，惟可肯定的是，美国政客以政争先行的不负责任行为，正将市场逐步推向此深渊。除非美国经济出乎意料大幅好转，政府税收猛增令财赤和再举新债大减，或可增市场对美债信任，惟此机会不大。美国政客不断为美债炸弹加添火药，一旦爆破，不但重创美国，更成全球经济重大威胁。